На Ставрополье ищут мать, подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка
Малышку обнаружили с многочисленными ножевыми ранениями
ФОТО: СУ СКР по Ставропольскому краю
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16 июня у берега реки Подкумок станицы Ессентукской Предгорного района прохожий нашел тело новорожденной девочки с многочисленными ножевыми ранениями.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».
Теперь правоохранители ищут женщину, подозреваемую в преступлении.
Все, кто владеет информацией по этому инциденту, могут сообщить по телефонам: 8 (87961) 5-06-90, 8 (87961) 5-11-37, 5-04-02, 02 (112).
ИСТОЧНИК KP.RU