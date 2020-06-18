На Ставрополье ищут мать, подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:21:18+03:00

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16 июня у берега реки Подкумок станицы Ессентукской Предгорного района прохожий нашел тело новорожденной девочки с многочисленными ножевыми ранениями.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Теперь правоохранители ищут женщину, подозреваемую в преступлении.

Все, кто владеет информацией по этому инциденту, могут сообщить по телефонам: 8 (87961) 5-06-90, 8 (87961) 5-11-37, 5-04-02, 02 (112).

ИСТОЧНИК KP.RU