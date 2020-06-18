В Кисловодске сотрудник администрации ответит за мошенничество на сумму более 2,6 млн рублей
Сотрудник администрации Кисловодска обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в СКФО.
По версии следствия, в 2015-2017 годах специалист комитета имущественных отношений администрации города вместе с другими сотрудниками обманным путем завладели деньгами местных жителей в сумме более 2,6млн рублей.
Эти деньги они «обещали» дать в качестве взятки председателю комитета имущественных отношений для погашения задолженности по арендной плате за пользование земельными участками.
Уголовное дело направили в Кисловодский городской суд Ставрополья для рассмотрения по существу.
Один соучастник этого преступления уже осужден. В отношении других - продолжается расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU