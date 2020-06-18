2020-06-18T16:24:09+03:00
Происшествия

В Кисловодске сотрудник администрации ответит за мошенничество на сумму более 2,6 млн рублей

Один соучастник этого преступления уже осужден
Ася АСРЯН@asya1693
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Специалист комитета имущественных отношений администрации города вместе с другими сотрудниками обманным путем завладели деньгами местных жителей в сумме более 2,6млн рублейСпециалист комитета имущественных отношений администрации города вместе с другими сотрудниками обманным путем завладели деньгами местных жителей в сумме более 2,6млн рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудник администрации Кисловодска обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ в СКФО.

По версии следствия, в 2015-2017 годах специалист комитета имущественных отношений администрации города вместе с другими сотрудниками обманным путем завладели деньгами местных жителей в сумме более 2,6млн рублей.

Эти деньги они «обещали» дать в качестве взятки председателю комитета имущественных отношений для погашения задолженности по арендной плате за пользование земельными участками.

Уголовное дело направили в Кисловодский городской суд Ставрополья для рассмотрения по существу.

Один соучастник этого преступления уже осужден. В отношении других - продолжается расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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