На Ставрополье прокуратура проверит информацию о нехватке мест в детсадах Михайловска
Мамы дошколят устроили флешмоб в соцсетях
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Прокуратура начала проверку после информации о нехватке мест в детсадах в Шпаковском районе.
Так, появились жалобы родителей дошколят, которых не взяли в детсад. Мамы этих малышей устроили флешмоб в соцсетях.
Эту ситуацию прокомментировали в прокуратуре:
- По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на особом контроле в прокуратуре Ставропольского края.
ИСТОЧНИК KP.RU