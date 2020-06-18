На Ставрополье прокуратура проверит информацию о нехватке мест в детсадах Михайловска

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:42:10+03:00

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Прокуратура начала проверку после информации о нехватке мест в детсадах в Шпаковском районе.

Так, появились жалобы родителей дошколят, которых не взяли в детсад. Мамы этих малышей устроили флешмоб в соцсетях.

Эту ситуацию прокомментировали в прокуратуре:

- По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты проверки находятся на особом контроле в прокуратуре Ставропольского края.

ИСТОЧНИК KP.RU