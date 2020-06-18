2020-06-18T19:10:43+03:00
Общество

Владимир Владимиров оценил ситуацию с коронавирусом в крае

Губернатор выразил надежду, что к осени все устаканится
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Владимир ВладимировВладимир ВладимировФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Владимир Владимиров прокомментировал эпидобстановку в регионе. Губернатор заявил, что цифры по числу заболевших от 80 до 85 пациентов - это стабильность. Об этом он сказал во время "Прямой линии".

Сейчас Ставрополье находится на первом этапе снятия режима самоизоляции. Но цифры статистики и количество аппаратов ИВЛ позволяют перейти ко второму этапу, отметил Владимиров. Губернатор заявил, что Ставрополье готово и к третьему этапу.

- Почему при меньшем количестве заболевших мы не ужесточали ограничения? Ответ прост: мы не были готовы в болезни, - говорит Владимиров. - И надо помнить, что коронавирус очень коварен. Мы формировали запас лекарственных средств, защитных средств, аппаратов ИВЛ, подготовили врачей. С 23 марта до 10 апреля мы сформировали план подготовки. И уже 28 апреля мы были готовы к управлению ситуацией.

Сейчас в крае есть двухмесячный запас лекарств. Также губернатор ответил на вопрос, когда закончится коронавирус.

- Нам необходимо учиться жить с COVID-19. Следить за собой. Чаще мыть руки. Соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Учиться планировать свою жизнь и быть готовым к вирусу. Мы надеемся на спад заражаемости. Но мы готовы ответить и к пику.

Хочется перейти к нормальной жизни осенью, отметил Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителя Кабардино-Балкарии осудили за планирование теракта на 9 Мая
Губернатор призвал жителей Ставрополья выходить из теневой занятости
Выпускникам со Ставрополья устроят торжество в 2021 году
Ставрополье может вернуться к нормальной жизни осенью
С 21 июня в Сочи все станет по-прежнему: отели открываются, обсерваторы отменяются
Владимир Владимиров оценил ситуацию с коронавирусом в крае
На Ставрополье прокуратура проверит информацию о нехватке мест в детсадах Михайловска
На Ставрополье заразившиеся СOVID-19 медики получат компенсацию
На Ставрополье нашли тело новорожденной девочки с ножевыми ранениями
В Кисловодске сотрудник администрации ответит за мошенничество на сумму более 2,6 млн рублей
Третий день в Карачаево-Черкесии ищут пропавших детей
На Ставрополье ищут мать, подозреваемую в убийстве новорожденного ребенка
На Ставрополье заработают физкультурно-спортивные объекты для профессиональных команд
На Ставрополье открыли СПА-салоны, бани, сауны и массажные кабинеты
На Ставрополье отдохнуть в санаториях приехали около 500 туристов
Дело об изнасиловании 11-летней девочки на Ставрополье передали в суд
Ученые из Ставрополя нашли панцирь черепахи, жившей 8 млн лет назад
На Ставрополье режим самоизоляции для приезжающих сохранят до 1 июля
На Ставрополье европейская лань родила теленка
На Ставрополье мужчина умер в пламени от сигареты
На Ставрополье погиб мужчина, пытаясь повесить антенну
Ставропольским семьям выплатили 120 млн рублей
В Ставрополе в сентябре откроют новый детский сад на 300 мест