Владимир Владимиров оценил ситуацию с коронавирусом в крае

18 Июнь 2020 2020-06-18T19:10:43+03:00

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Владимир Владимиров прокомментировал эпидобстановку в регионе. Губернатор заявил, что цифры по числу заболевших от 80 до 85 пациентов - это стабильность. Об этом он сказал во время "Прямой линии".

Сейчас Ставрополье находится на первом этапе снятия режима самоизоляции. Но цифры статистики и количество аппаратов ИВЛ позволяют перейти ко второму этапу, отметил Владимиров. Губернатор заявил, что Ставрополье готово и к третьему этапу.

- Почему при меньшем количестве заболевших мы не ужесточали ограничения? Ответ прост: мы не были готовы в болезни, - говорит Владимиров. - И надо помнить, что коронавирус очень коварен. Мы формировали запас лекарственных средств, защитных средств, аппаратов ИВЛ, подготовили врачей. С 23 марта до 10 апреля мы сформировали план подготовки. И уже 28 апреля мы были готовы к управлению ситуацией.

Сейчас в крае есть двухмесячный запас лекарств. Также губернатор ответил на вопрос, когда закончится коронавирус.

- Нам необходимо учиться жить с COVID-19. Следить за собой. Чаще мыть руки. Соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Учиться планировать свою жизнь и быть готовым к вирусу. Мы надеемся на спад заражаемости. Но мы готовы ответить и к пику.

Хочется перейти к нормальной жизни осенью, отметил Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU