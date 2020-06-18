Ставрополье может вернуться к нормальной жизни осенью

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:55:57+03:00

Сейчас есть все условия для постепенного снятия самоизоляции

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Ставрополье, возможно, перейдет к обычной жизни осенью, после окончания пандемии. Такую надежду выразил Владимир Владимиров во время "Прямой линии". Встречу с жителями края, как и ожидалось, открыли вопросами о коронавирусе.

По словам Владимира Владимирова, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась. Все, что нужно для лечения заболевших, на Ставрополье есть. Так, в крае достаточно коек и аппаратов ИВЛ, коэффициент тестирования высокий.

- Есть критерии, по которым можно переходить на тот или иной этап, и мы пошли на послабления, исходя из конкретных фактических цифр, - сказал Владимиров.

На Ставрополье задействовали 2803 инфекционные койки. Из них 918 обеспечены подачей кислородом. Кроме того, есть 272 реанимационные койки, которые могут принять тяжелых пациентов.

Владимиров уверяет, что край готов к нагрузке, если количество больных увеличится. Сейчас регион вышел на плато заболеваемости - и это дает повод надеяться на хорошее.

ИСТОЧНИК KP.RU