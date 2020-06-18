2020-06-18T19:05:52+03:00
Общество

Выпускникам со Ставрополья устроят торжество в 2021 году

В этом году празднование пройдет в онлайн-формате
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Большой выпускной бал для 11 классов устроят в 2011 году. На торжество пригласят школьников, закончивших обучение в этом году. Таким образом, выпускной бал 2021 года соберет выпускников двух лет, сообщил Владимир Владимиров во время "Прямой линии".

- Мы в любом случае проведём наш большой выпускной вечер для выпускников, который по понятным причинам не состоялся, и мы готовы туда всех выпускников 2020-го года туда пригласить. У нас 11 344 выпускника в этом году, и мы готовы всех их позвать, чтобы они этот выпускной почувствовали. Но если есть желание, пожалуйста, сегодня мы рассматриваем такую возможность, понимаем, что этот вечер нужно будет разрешить, - сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что в 2020 году школьные выпускные на Ставрополье проведут в онлайн-формате. Такое решение приняли из-за сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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