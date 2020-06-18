Губернатор призвал жителей Ставрополья выходить из теневой занятости

18 Июнь 2020 2020-06-18T19:35:23+03:00

Об этом Владимир Владимиров сообщил во время "Прямой линии"

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Владимир Владимиров призвал ставропольцев отказываться от теневой занятости. Официальное трудоустройство позволяет гражданину на господдержку. Так, выплату в 12,1 тысяч дают только тем, кого сняли с официальной работы, напомнил губернатор во время "Прямой линии".

Люди, которые работали официально, обращаются в службу занятости и получают 12 тысяч рублей.

- Если человек до постановки на учёт не был официально работающим, то ранее получал 1,5 тысячи, сейчас – 4,5 тысячи. Если нет подтверждения официального стажа, то 12 тысяч рублей по безработице не положены, - сказал Владимиров.

По состоянию на 18 июня пособия в повышенном режиме получают 12,5 тысяч человек. Еще шесть тысяч жителей края стали на учет. Им выдадут 4,5 тысяч рублей.

- Выплаты все ведутся из бюджета Ставрополья и федерального, который наполняется официально работающими людьми. Получается, мы забираем деньги у них, а отдаём всем, - отметил губернатор.

Всех работающих в теневой экономике жителей Ставрополья Владимиров призвал "выходить в белую зону". Это точно позволит получить государственную поддержку.

ИСТОЧНИК KP.RU