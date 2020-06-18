Жителя Кабардино-Балкарии осудили за планирование теракта на 9 Мая
Жителя Кабардино-Балкарии Залима Казакова приговорили к девяти годам тюрьмы за подготовку теракта в Нальчике на 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.
В апреле Казаков переписывался с россиянином, которые воевал в Сирии. В беседах они обсуждали план совершения теракта. По их задумке, он должен был произойти в Нальчике 9 Мая во время праздничного шествия.
Для осуществления плана злоумышленник купил химические вещества и материалы. Из них он сделал два взрывных устройства, которые хранил у себя дома. 25 апреля его задержали. Позже в отношении него открыли уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, приобретении взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств.
Суд приговорил Казакова к девяти годам строгого режима, из которых первые два года он проведет в тюрьме. Также ему надо будет выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.
Приговор в силу пока не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU