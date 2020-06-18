Жителя Кабардино-Балкарии осудили за планирование теракта на 9 Мая

18 Июнь 2020 2020-06-18T19:50:55+03:00

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Жителя Кабардино-Балкарии Залима Казакова приговорили к девяти годам тюрьмы за подготовку теракта в Нальчике на 9 Мая. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

В апреле Казаков переписывался с россиянином, которые воевал в Сирии. В беседах они обсуждали план совершения теракта. По их задумке, он должен был произойти в Нальчике 9 Мая во время праздничного шествия.

Для осуществления плана злоумышленник купил химические вещества и материалы. Из них он сделал два взрывных устройства, которые хранил у себя дома. 25 апреля его задержали. Позже в отношении него открыли уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту, приобретении взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств.

Суд приговорил Казакова к девяти годам строгого режима, из которых первые два года он проведет в тюрьме. Также ему надо будет выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Приговор в силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU