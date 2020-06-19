2020-06-19T08:49:11+03:00
Общество

На Ставрополье побит антирекорд по заболевшим коронавирусом

За сутки диагноз подтвердился у 137 человек
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Комментарии: comments2
Всего на Ставрополье коронавирусом заболели 4155 человек, вылечились 2280, скончались – 78 пациентовВсего на Ставрополье коронавирусом заболели 4155 человек, вылечились 2280, скончались – 78 пациентовФото: Александр АБРАМОВ
Изменить размер текста:

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 137 человек. Еще трое скончались. Об этом заявил утром, 19 июня губернатор Владимир Владимиров.

Ковидофобия: как справиться с навязчивым страхом заразиться COVID-19

00:00
00:00

Он подчеркнул, что на Ставрополье побит антирекорд по заболевшим коронавирусом. Почти 40 % вновь зарегистрируемых – бессимптомные.

Послабления ограничительных мер, которые постепенно вводятся на протяжении уже нескольких недель, дались не сразу и не легко. По словам губернатора, осложняется ситуация в Советском городском округе.

- В ближайшее время проведем для этого заседание координационного совета по противодействию коронавирусу. Определим направление дальнейших действий, - сообщил он.

На Ставрополье антирекорд по заболевшим коронавирусом.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о всплеске заболеваемости коронавирусом. У многих пациентов он протекает в бессимптомной форме

Всего на Ставрополье коронавирусом заболели 4155 человек, вылечились 2280, скончались – 78 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пятигорске из-за коронавируса закрыли рынок «Лира»
Сильные дожди на выходных угрожают Ставрополью подтоплением
Суд вынес приговор бывшему мэру со Ставрополья
В Минздраве Ставрополья объяснили прирост заболевших коронавирусом
На Ставрополье за сутки провели более 4 тысяч исследований на коронавирус
Губернатор Ставрополья объяснил свое резкое похудение
В Пятигорске рынок «Лира» могут снова закрыть из-за коронавируса
Власти Пятигорска объявили войну уличным гонщикам
Оплачивать покупки теперь можно фитнес-браслетом
В Ставрополе некоторые улицы 19 июня останутся без света
Губернатор разрешил школьникам Ставрополья провести выпускные вечера
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 4155
На Ставрополье побит антирекорд по заболевшим коронавирусом
Жителя Кабардино-Балкарии осудили за планирование теракта на 9 Мая
Губернатор призвал жителей Ставрополья выходить из теневой занятости
Выпускникам со Ставрополья устроят торжество в 2021 году