На Ставрополье побит антирекорд по заболевшим коронавирусом
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 137 человек. Еще трое скончались. Об этом заявил утром, 19 июня губернатор Владимир Владимиров.
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Он подчеркнул, что на Ставрополье побит антирекорд по заболевшим коронавирусом. Почти 40 % вновь зарегистрируемых – бессимптомные.
Послабления ограничительных мер, которые постепенно вводятся на протяжении уже нескольких недель, дались не сразу и не легко. По словам губернатора, осложняется ситуация в Советском городском округе.
- В ближайшее время проведем для этого заседание координационного совета по противодействию коронавирусу. Определим направление дальнейших действий, - сообщил он.
На Ставрополье антирекорд по заболевшим коронавирусом.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о всплеске заболеваемости коронавирусом. У многих пациентов он протекает в бессимптомной форме
Всего на Ставрополье коронавирусом заболели 4155 человек, вылечились 2280, скончались – 78 пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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