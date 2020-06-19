19 Июнь 2020 2020-06-19T08:49:11+03:00

Всего на Ставрополье коронавирусом заболели 4155 человек, вылечились 2280, скончались – 78 пациентов Фото: Александр АБРАМОВ

За сутки диагноз подтвердился у 137 человек

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 137 человек. Еще трое скончались. Об этом заявил утром, 19 июня губернатор Владимир Владимиров.

Ковидофобия: как справиться с навязчивым страхом заразиться COVID-19 00:00 00:00

Он подчеркнул, что на Ставрополье побит антирекорд по заболевшим коронавирусом. Почти 40 % вновь зарегистрируемых – бессимптомные.

Послабления ограничительных мер, которые постепенно вводятся на протяжении уже нескольких недель, дались не сразу и не легко. По словам губернатора, осложняется ситуация в Советском городском округе.

- В ближайшее время проведем для этого заседание координационного совета по противодействию коронавирусу. Определим направление дальнейших действий, - сообщил он.

На Ставрополье антирекорд по заболевшим коронавирусом.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о всплеске заболеваемости коронавирусом. У многих пациентов он протекает в бессимптомной форме

Всего на Ставрополье коронавирусом заболели 4155 человек, вылечились 2280, скончались – 78 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU