2020-06-19T10:10:04+03:00
Общество

В Ставрополе некоторые улицы 19 июня останутся без света

Подробную информацию можно узнать по телефонам оперативно-диспетчерской службы АО «Горэлектросеть»: 009, 26-03-00, 29-12-35
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Подробную информацию можно узнать по телефонам оперативно-диспетчерской службы АО «Горэлектросеть»: 009, 26-03-00, 29-12-35Подробную информацию можно узнать по телефонам оперативно-диспетчерской службы АО «Горэлектросеть»: 009, 26-03-00, 29-12-35Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Из-за ремонта в трансформаторных подстанциях на части улиц Промышленного района Ставрополе будет ограничена подача электроэнергии. Так, свет отключат 19, 22 и 25 июня с 09:00 до 16:30.

Подробную информацию можно узнать по телефонам оперативно-диспетчерской службы АО «Горэлектросеть»: 009, 26-03-00, 29-12-35.

В зону отключения попадут здания офисов, производственные помещения и жилые дома.

Итак, 19 июня без света останутся улицы Багратиона, З. Космодемьянской, Матросова, Некрасова, Сенгилеевская, Новая, Сурикова, Шпаковская, Чернышевского, проезды Грушовый и Сычевский.

Кстати, напомним, что в Ставрополе из-за репетиций военного парада перекроют часть дорог для проезда транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Центр города перекроют сегодня, 18 июня с 20:00 до полуночи. Приостановят проезд и по улице Морозова – от Маршала Жукова до Ломоносова.

При этом общественный транспорт сможет проезжать по улице Ленина. А если точнее, то на участке между Льва Толстого и Пушкина. А на последней – от улиц Мира до Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пятигорске из-за коронавируса закрыли рынок «Лира»
Сильные дожди на выходных угрожают Ставрополью подтоплением
Суд вынес приговор бывшему мэру со Ставрополья
В Минздраве Ставрополья объяснили прирост заболевших коронавирусом
На Ставрополье за сутки провели более 4 тысяч исследований на коронавирус
Губернатор Ставрополья объяснил свое резкое похудение
В Пятигорске рынок «Лира» могут снова закрыть из-за коронавируса
Власти Пятигорска объявили войну уличным гонщикам
Оплачивать покупки теперь можно фитнес-браслетом
В Ставрополе некоторые улицы 19 июня останутся без света
Губернатор разрешил школьникам Ставрополья провести выпускные вечера
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 4155
На Ставрополье побит антирекорд по заболевшим коронавирусом
Жителя Кабардино-Балкарии осудили за планирование теракта на 9 Мая
Губернатор призвал жителей Ставрополья выходить из теневой занятости
Выпускникам со Ставрополья устроят торжество в 2021 году