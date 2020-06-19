В Ставрополе некоторые улицы 19 июня останутся без света

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:10:04+03:00

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Из-за ремонта в трансформаторных подстанциях на части улиц Промышленного района Ставрополе будет ограничена подача электроэнергии. Так, свет отключат 19, 22 и 25 июня с 09:00 до 16:30.

Подробную информацию можно узнать по телефонам оперативно-диспетчерской службы АО «Горэлектросеть»: 009, 26-03-00, 29-12-35.

В зону отключения попадут здания офисов, производственные помещения и жилые дома.

Итак, 19 июня без света останутся улицы Багратиона, З. Космодемьянской, Матросова, Некрасова, Сенгилеевская, Новая, Сурикова, Шпаковская, Чернышевского, проезды Грушовый и Сычевский.

Кстати, напомним, что в Ставрополе из-за репетиций военного парада перекроют часть дорог для проезда транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Центр города перекроют сегодня, 18 июня с 20:00 до полуночи. Приостановят проезд и по улице Морозова – от Маршала Жукова до Ломоносова.

При этом общественный транспорт сможет проезжать по улице Ленина. А если точнее, то на участке между Льва Толстого и Пушкина. А на последней – от улиц Мира до Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU