Власти Пятигорска объявили войну уличным гонщикам

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:48:31+03:00

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В Пятигорске начнут борьбу со стритрейсерами. Администрация отработает обращения местных жителей. Мэр Дмитрий Ворошилов пообещал лично поучаствовать в рейдах, передает пресс-служба главы города.

Особое внимание в борьбе обратили на микрорайоны «Бештау-Горапост», «Белая Ромашка» и «Центр». Жители жалуются на громкую музыку и шум машин по ночам.

- Со своей стороны мы готовы принять участие в рейдовых мероприятиях. Я понимаю, что молодые люди засиделись дома. Но такого быть не должно. Общественный порядок должны соблюдать все без исключения, - сказал Ворошилов.

На встрече с сотрудниками МВД по Пятигорска обсудили дополнительные меры по снижению аварийности. Так, власти хотят установить дополнительные камеры и увеличить число рейдов.

Отмечается, что в городе сменился начальник отдела ГИБДД. Им стал подполковник полиции Вячеслав Шевелев.

ИСТОЧНИК KP.RU