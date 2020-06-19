Сильные дожди на выходных угрожают Ставрополью подтоплением

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:50:00+03:00

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На Ставрополье прогнозируют непогоду. В течение трех дней будет лить сильный дождь, сочетающийся с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Непогода, предположительно, начнется 20 июня и закончится 23 июня.

В регионе объявили штормовое предупреждение.

- Неблагоприятные метеорологические явления могут повлечь за собой: подтопление низинных частей местности, ухудшение условий дорожного движения, повреждение ЛЭП, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев. Будьте внимательны и осторожны, - сказано в сообщении МЧС по Ставрополью.

Также непогода ударит и по аграриям. Возможны повреждения строений и сельскохозяйственных культур.

По данным Гидрометцентра Ставрополья, на протяжении всех выходных и в понедельник температура в крае будет варьироваться от 27 до 32 градусов. В Ставрополе воздух прогреется до 29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU