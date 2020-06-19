2020-06-19T11:50:00+03:00
Общество

Сильные дожди на выходных угрожают Ставрополью подтоплением

В крае объявили штормовое предупреждение
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

На Ставрополье прогнозируют непогоду. В течение трех дней будет лить сильный дождь, сочетающийся с грозой, градом и шквалистым ветром до 23 метров в секунду. Непогода, предположительно, начнется 20 июня и закончится 23 июня.

В регионе объявили штормовое предупреждение.

- Неблагоприятные метеорологические явления могут повлечь за собой: подтопление низинных частей местности, ухудшение условий дорожного движения, повреждение ЛЭП, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев. Будьте внимательны и осторожны, - сказано в сообщении МЧС по Ставрополью.

Также непогода ударит и по аграриям. Возможны повреждения строений и сельскохозяйственных культур.

По данным Гидрометцентра Ставрополья, на протяжении всех выходных и в понедельник температура в крае будет варьироваться от 27 до 32 градусов. В Ставрополе воздух прогреется до 29 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пятигорске из-за коронавируса закрыли рынок «Лира»
Сильные дожди на выходных угрожают Ставрополью подтоплением
Суд вынес приговор бывшему мэру со Ставрополья
В Минздраве Ставрополья объяснили прирост заболевших коронавирусом
На Ставрополье за сутки провели более 4 тысяч исследований на коронавирус
Губернатор Ставрополья объяснил свое резкое похудение
В Пятигорске рынок «Лира» могут снова закрыть из-за коронавируса
Власти Пятигорска объявили войну уличным гонщикам
Оплачивать покупки теперь можно фитнес-браслетом
В Ставрополе некоторые улицы 19 июня останутся без света
Губернатор разрешил школьникам Ставрополья провести выпускные вечера
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 4155
На Ставрополье побит антирекорд по заболевшим коронавирусом
Жителя Кабардино-Балкарии осудили за планирование теракта на 9 Мая
Губернатор призвал жителей Ставрополья выходить из теневой занятости
Выпускникам со Ставрополья устроят торжество в 2021 году