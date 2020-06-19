В Ставрополе рассказали, как получить разрешение на установку памятника на кладбище

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:59:11+03:00

Напомним, что на территории кладбищ города запрещено оставлять запасы строительных материалов и демонтированные намогильные сооружения, а также элементы благоустройства Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории кладбищ запрещено оставлять запасы строительных материалов и демонтированные намогильные сооружения

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В Ставрополе с началом этапа снятия ограничений у жителей появилась возможность посетить городские кладбища и привести в порядок захоронения после зимы.

Все, кто планируют установить намогильные сооружения с привлечением автотранспортных средств, должны за три дня до начала работ предоставить в комитет городского хозяйства администрации Ставрополя заявление. Подробнее смотрите здесь.

Напомним, что на территории кладбищ города запрещено оставлять запасы строительных материалов и демонтированные намогильные сооружения, а также элементы благоустройства.

По всем возникающим вопросам ставропольцы могут обратиться по тел. 35-74-98 отдела благоустройства комитета городского хозяйства администрации города или лично по адресу: ул. Дзержинского, 116В/1.

ИСТОЧНИК KP.RU