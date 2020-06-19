В Ставрополе рассказали, как получить разрешение на установку памятника на кладбище
В Ставрополе с началом этапа снятия ограничений у жителей появилась возможность посетить городские кладбища и привести в порядок захоронения после зимы.
Все, кто планируют установить намогильные сооружения с привлечением автотранспортных средств, должны за три дня до начала работ предоставить в комитет городского хозяйства администрации Ставрополя заявление. Подробнее смотрите здесь.
Напомним, что на территории кладбищ города запрещено оставлять запасы строительных материалов и демонтированные намогильные сооружения, а также элементы благоустройства.
По всем возникающим вопросам ставропольцы могут обратиться по тел. 35-74-98 отдела благоустройства комитета городского хозяйства администрации города или лично по адресу: ул. Дзержинского, 116В/1.
ИСТОЧНИК KP.RU