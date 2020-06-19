2020-06-19T17:11:54+03:00
Общество

В Ставрополе появится уникальная вертолетная площадка

Она предусмотрена для экстренной доставки больных и пострадавших в результате ЧС, происшествий и ДТП из удаленных районов края
Ася АСРЯН@asya1693
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Вертолетная площадка предусматривается для экстренной доставки больных и пострадавших в результате ЧС, происшествий и ДТП из удаленных районов Ставрополя и края.Вертолетная площадка предусматривается для экстренной доставки больных и пострадавших в результате ЧС, происшествий и ДТП из удаленных районов Ставрополя и края.Фото: Архив "КП"
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В Ставрополе на улице Тухачевского во дворе городской клинической больницы скорой медицинской помощи появится вертолетная площадка. Об этом сообщили в пресс-службе управления по информполитике ПСК.

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По словам министра строительства и архитектуры региона Валерий Савченко, вертолетная площадка предусматривается для экстренной доставки больных и пострадавших в результате ЧС, происшествий и ДТП из удаленных районов Ставрополя и края.

Он добавил, что площадка сможет принимать медицинские вертолеты типа «Ансат» и Ми-8 с максимальной взлетной массой более 3100 кг, но постоянное базирование техники не предусмотрено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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