В Ставрополе появится уникальная вертолетная площадка

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:11:54+03:00

Вертолетная площадка предусматривается для экстренной доставки больных и пострадавших в результате ЧС, происшествий и ДТП из удаленных районов Ставрополя и края. Фото: Архив "КП"

Она предусмотрена для экстренной доставки больных и пострадавших в результате ЧС, происшествий и ДТП из удаленных районов края

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В Ставрополе на улице Тухачевского во дворе городской клинической больницы скорой медицинской помощи появится вертолетная площадка. Об этом сообщили в пресс-службе управления по информполитике ПСК.

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По словам министра строительства и архитектуры региона Валерий Савченко, вертолетная площадка предусматривается для экстренной доставки больных и пострадавших в результате ЧС, происшествий и ДТП из удаленных районов Ставрополя и края.

Он добавил, что площадка сможет принимать медицинские вертолеты типа «Ансат» и Ми-8 с максимальной взлетной массой более 3100 кг, но постоянное базирование техники не предусмотрено.

ИСТОЧНИК KP.RU