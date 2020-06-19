В Ставрополе появится уникальная вертолетная площадка
В Ставрополе на улице Тухачевского во дворе городской клинической больницы скорой медицинской помощи появится вертолетная площадка. Об этом сообщили в пресс-службе управления по информполитике ПСК.
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По словам министра строительства и архитектуры региона Валерий Савченко, вертолетная площадка предусматривается для экстренной доставки больных и пострадавших в результате ЧС, происшествий и ДТП из удаленных районов Ставрополя и края.
Он добавил, что площадка сможет принимать медицинские вертолеты типа «Ансат» и Ми-8 с максимальной взлетной массой более 3100 кг, но постоянное базирование техники не предусмотрено.
ИСТОЧНИК KP.RU