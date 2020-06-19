На Ставрополье за получение взятки задержан начальник отдела ГИБДД

19 Июнь 2020 2020-06-19T20:56:34+03:00

Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается

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Против начальника отдела ГИБДД отдела МВД России по Кочубеевскому району возбудили уголовное дело. Он подозревается в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по краю.

По данным ведомства, с ноября 2019 по февраль этогогода начальник отдела ежемесячно получал от подчиненного ему взвода ДПС деньги в размере 50 тысяч рублей за попустительство по службе.

Уголовное дело СКР возбудил по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю.

Следователь задержал подозреваемого. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU