2020-06-19T22:38:59+03:00
Общество

В Ставрополе первым вице-мэром стал Дмитрий Семенов

До этого он временно исполнял полномочия главы краевого центра
Ася АСРЯН@asya1693
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Дмитрию Семенову 40 лет, родом из села Рогатая Балка (Петровский район). По образованию экономистДмитрию Семенову 40 лет, родом из села Рогатая Балка (Петровский район). По образованию экономист
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В Ставрополе первым вице-мэром стал Дмитрий Семенов. Распоряжение о его назначении на новую должность 19 июня подписал глава краевого центра Иван Ульянченко. Уже 22 июня Семенов приступит к новым обязанностям.

Напомним, Дмитрий Семенов возглавлял администрацию Промышленного района Ставрополя. А с 11 мая по 11 июня 2020 года временно исполнял полномочия главы краевого центра после того, как скоропостижно скончался градоначальник Андрей Джатдоев.

Кратко о новом вице-мэре краевого центра: Дмитрию Семенову 40 лет, родом из села Рогатая Балка (Петровский район). По образованию экономист.

Работал на муниципальной службе с 2011 года. С 2012 - руководит крупнейшим районом Ставрополя. Именно Дмитрий Семенов в 2016 году вместе с покойным экс-главой Ставрополя Андреем Джатдоев претендовал на пост руководителя краевого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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