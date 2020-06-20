20 Июнь 2020 2020-06-20T09:12:07+03:00

В регионе продолжают умирать люди с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошлый день скончались четыре пациента

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На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 93 человека. Еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом скончались. Число заболевших в регионе достигло 4248. За это время выздоровели -2351.

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К сожалению, болезнь унесла жизни 82 жителей края. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. На сегодняшний день ресурсы здравоохранения позволяют оказывать медицинскую помощь в полном объёме.

Создан запас препаратов и защитных средств. Сформированные для ковид-пациентов койки свободны почти на 80 процентов.

По словам Владимирова, ситуация продолжает оставаться непростой. И, к сожалению, об этом прежде всего говорит число летальных исходов:

- Это значит, что вирус по-прежнему опасен. И угроза не ушла. Старайтесь делать всё, чтобы не допустить отката назад, не спровоцировать появления новых очагов инфекции. Сегодня обстановка требует от нас самого ответственного отношения к здоровью, - заявил губернатор региона.

ИСТОЧНИК KP.RU