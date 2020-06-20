В Ставрополе проверяют готовность избирательных участков к приему посетителей

20 Июнь 2020 2020-06-20T16:09:19+03:00

Посетителям будут измерять температуру, при необходимости выдадут маску, перчатки и одноразовую ручку

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе проходит проверка готовности избирательных участков к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

Сегодня смотрели участки на предмет дезинфекции и наличия средств индивидуальной защиты.

Напомним, что посетителям будут измерять температуру, при необходимости выдадут маску, перчатки и одноразовую ручку. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

Там же и добавили, что сотрудники избиркомов, наблюдатели также обязаны находиться в масках и перчатках. Что касается кабинок, то их поставят на безопасном расстоянии. Избирательные ящики перед вскрытием продезинфицируют, подчеркнули в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU