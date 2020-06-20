На Ставрополье бухгалтер школы ответит за хищении 9 млн рублей

20 Июнь 2020 2020-06-20T16:32:47+03:00

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Суд вынесли приговор бухгалтеру образовательных учреждений, которая незаконно получила 9 миллионов рублей в качестве зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, с 2015 по 2018 годы бухгалтер занималась формированием фонда зарплаты. Женщина вносила в реестры завышенные суммы, после чего воровала их.

Выяснилось, что размер ущерба бюджету Предгорного района превысил 9 миллионов рублей. Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Суд назначил злоумышленнице 2,6 года колонии общего режима. Решение суда в законную силу пока не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU