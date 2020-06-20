2020-06-20T16:32:47+03:00
Происшествия

На Ставрополье бухгалтер школы ответит за хищении 9 млн рублей

Злоумышленницу приговорили к 2,6 годам колонии
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд вынесли приговор бухгалтеру образовательных учреждений, которая незаконно получила 9 миллионов рублей в качестве зарплаты. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, с 2015 по 2018 годы бухгалтер занималась формированием фонда зарплаты. Женщина вносила в реестры завышенные суммы, после чего воровала их.

Выяснилось, что размер ущерба бюджету Предгорного района превысил 9 миллионов рублей. Против подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Суд назначил злоумышленнице 2,6 года колонии общего режима. Решение суда в законную силу пока не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин заявил, что Дагестан может рассчитывать на поддержку всей страны в сложных ситуациях
На Ставрополье отремонтируют старейшую школу
На Ставрополье бухгалтер школы ответит за хищении 9 млн рублей
В Ставрополе проверяют готовность избирательных участков к приему посетителей
Жители Ставрополья смогут наблюдать солнечное затмение 21 июня
На Ставрополье на одного больного Covid-19 приходится 8 специально подготовленных медработников
Над Ставрополем пролетели военные вертолёты
Ставрополье присоединится к всероссийской минуте молчания
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 82
На Ставрополье 584 пациента с Covid-19 получают лечение в стационаре
На Ставрополье запустят первый в крае фонтан-струю
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 93 человека
В Ставрополе первым вице-мэром стал Дмитрий Семенов
На Ставрополье за получение взятки задержан начальник отдела ГИБДД
На Ставрополье люди старше 60 лет смогут проголосовать по отдельному графику
В Ставрополе появится уникальная вертолетная площадка