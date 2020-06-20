На Ставрополье отремонтируют старейшую школу

20 Июнь 2020 2020-06-20T16:38:49+03:00

Всего планируется потратить более 6 миллионов рублей

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В селе Ивановское заменят крышу школы № 15, которая является старейшей в регионе. В этом году учебному заведению исполняется 150 лет.

Сейчас идут работы по замене кровли. Всего планируется потратить более 6 миллионов рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике аппарата правительства Ставрополья. Кстати, деньги выделят из регионального бюджета.

Специалисты заменят стропильную часть крыши, обрешетки, карниз и т.д. Работы планируется завершить к 10 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU