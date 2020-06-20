На Ставрополье отремонтируют старейшую школу
Всего планируется потратить более 6 миллионов рублей
Фото: управление по информационной политике аппарата правительства Ставрополья
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В селе Ивановское заменят крышу школы № 15, которая является старейшей в регионе. В этом году учебному заведению исполняется 150 лет.
Сейчас идут работы по замене кровли. Всего планируется потратить более 6 миллионов рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике аппарата правительства Ставрополья. Кстати, деньги выделят из регионального бюджета.
Специалисты заменят стропильную часть крыши, обрешетки, карниз и т.д. Работы планируется завершить к 10 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU