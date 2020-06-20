2020-06-20T19:57:59+03:00
Общество

Путин заявил, что Дагестан может рассчитывать на поддержку всей страны в сложных ситуациях

Республика постепенно выходит из пандемии коронавируса
Ася АСРЯН@asya1693
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По словам местных врачей, Дагестан постепенно выходит из пандемии коронавирусаПо словам местных врачей, Дагестан постепенно выходит из пандемии коронавирусаФото: Архив КП
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Глава государства напомнил, что когда республика столкнулась с нападением международных террористических банд, то дагестанский народ встал на защиту интересов всей страны

Сегодня, 20 июня во время встречи с медработниками в режиме видеоконференции Владимир Путин заявил, что Дагестан вправе рассчитывать на поддержку всей страны в сложных ситуациях, подобных пандемии.

По словам местных врачей, Дагестан постепенно выходит из пандемии коронавируса. Так, по числу выздоровевших от COVID пациентов республика вышла на второе место среди регионов с высокой заболеваемостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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