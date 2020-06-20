Путин заявил, что Дагестан может рассчитывать на поддержку всей страны в сложных ситуациях
Глава государства напомнил, что когда республика столкнулась с нападением международных террористических банд, то дагестанский народ встал на защиту интересов всей страны
Сегодня, 20 июня во время встречи с медработниками в режиме видеоконференции Владимир Путин заявил, что Дагестан вправе рассчитывать на поддержку всей страны в сложных ситуациях, подобных пандемии.
По словам местных врачей, Дагестан постепенно выходит из пандемии коронавируса. Так, по числу выздоровевших от COVID пациентов республика вышла на второе место среди регионов с высокой заболеваемостью.
ИСТОЧНИК KP.RU
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