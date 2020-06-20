На Ставрополье собрали самый большой урожай клубники

20 Июнь 2020 2020-06-20T23:19:07+03:00

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На Ставрополье полным ходом идёт сбор клубники. На данный момент аграрии собрали уже свыше 354 тонн. Об этом сегодня, 20 июня сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

По его словам, наши хозяйства приступили к уборке урожая в числе первых по стране. Клубнику собирают на сельхозпредприятиях Кировского, Георгиевского и Изобильненского городских округов, а также Кочубеевского и Труновского районов.

Владимиров сообщил, что сбор продлится до середины июля. На сегодняшний день наш край в лидерах по производству клубники в России. Это направление будет только развиваться, а валовой сбор – расти.

Кстати, на днях на Ставрополье началась уборочная кампании 2020 года. Первыми к уборке полей приступили труженики Апанасенковского, Арзгирского, Левокумского, Туркменского, Будённовского, Курского, Новоселицкого и Степновского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU