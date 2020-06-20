2020-06-20T20:48:51+03:00
Общество

В Ставрополе провели генеральная репетиция Парада Победы

Губернатор попросил всех с пониманием относиться к требованиям безопасности и соблюдать социальную дистанцию
Ася АСРЯН@asya1693
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Как подчеркнул глава края, не приходить на парад он запретить жителям не может, но очень попросил всех с пониманием относиться к требованиям безопасности и соблюдать социальную дистанциюКак подчеркнул глава края, не приходить на парад он запретить жителям не может, но очень попросил всех с пониманием относиться к требованиям безопасности и соблюдать социальную дистанциюФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сегодня, 20 июня, на площади Ленина краевого центра прошла последняя генеральная репетиция парада Победы.

Вертолеты кружат над Ставрополем.

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Сначала прошли пешие колонны военнослужащих. После за ними проследовала военная техника: «Град-М», «Ураган», Мста-Б, комплекс «Бук-М2», «Искандеры», бронетранспортёры, автомобили «Рысь» и «Тигр», а также танки.

Кстати, тяжёлую технику «обули» в специальные накладки, чтобы гусеницы не повредили асфальт.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сегодня жители Ставрополя могли заметить в небе вертолеты и истребители. Военные вертолеты кружили над горожанами неслучайно. Они тоже принимали участие в репетиции торжества.

Сам парад состоится в Ставрополе уже через несколько дней, 24 июня. Большой акцент в подготовке праздника делается на безопасности. Об этом, кстати, говорилось во время прямой линии с губернатором Владимиром Владимировым.

Как подчеркнул глава края, не приходить на парад он запретить жителям не может, но очень попросил всех с пониманием относиться к требованиям безопасности и соблюдать социальную дистанцию.

Как и во время проведения других массовых мероприятий в крае, в охране общественного порядка во время парада Победы обязательно совместно с полицейскими примет участие казачья дружина. Об этом сообщает пресс-служба комитета СК по делам национальностей и казачества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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