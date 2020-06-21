Количество заболевших COVID-19 на Ставрополье выросло на 101 случай

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:57:11+03:00

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Число зараженных коронавирусом на Ставрополье выросло до 4349 случаев. За сутки врачи поставили диагноз 101 раз. Выздоровели 31 пациент, количество выписанных достигло 2382 случаев. За день умер еще один человек. За все время скончались 83 больных, пишет Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.

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- Влияние новых "точек напряжения" по болезни, которые мы получили за последние дни, все еще ощущается. Есть рост числа случаев заражения, - объяснил повышенную динамику роста губернатор.

По состоянию на 11 июня в крае развернули 2803 инфекционные койки. 272 место оборудованы аппаратами ИВЛ. Отмечается, что еще в начале апреля в регионе было 1861 койка, из которых только 46 предназначены для тяжелых больных.

За все время проведено 153 тысячи исследований на COVID-19.

- Мы работаем над тем, чтобы нейтрализовать угрозу. Расширяются возможности по проведению тестирования, в крае достаточно инфекционных коек, аппаратов ИВЛ для помощи больным. Но важнейшим условием успеха по-прежнему остается отношение каждого из нас к соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности, - уверяет Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU