На границе Ставрополья с Карачаево-Черкесией усилен контроль
На границе Ставрополья с Карачаево-Черкесией около Кисловодска усилили контроль. Теперь сотрудники полиции и казаки будут тщательней проверять прибывающих со стороны КЧР на территорию города. Об этом сообщил мэр Александр Курбатов.
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По его словам, соответствующее поручение дал Владимир Владимиров и представители регионального координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. На границе организовали усиление. Повышенный контроль будет на постах в поселках Аликоновка и Индустрия. В Предгорном районе такую же меру вводят в направлениях поселков Мирный и Элькуш.
- Это необходимые меры, так как ситуация с распространением инфекции на территории города остается напряженной, - сказал Курбатов.
Отметим, что Карачаево-Черкесская Республика остается последним регионом Северного Кавказа, где снятие режима самоизоляции остается на нулевом этапе.
ИСТОЧНИК KP.RU