2020-06-21T12:14:02+03:00
Общество

На границе Ставрополья с Карачаево-Черкесией усилен контроль

Это касается только территории около Кисловодска
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Изменить размер текста:

На границе Ставрополья с Карачаево-Черкесией около Кисловодска усилили контроль. Теперь сотрудники полиции и казаки будут тщательней проверять прибывающих со стороны КЧР на территорию города. Об этом сообщил мэр Александр Курбатов.

Новая старая жизнь: как восстановиться после самоизоляции

00:00
00:00

По его словам, соответствующее поручение дал Владимир Владимиров и представители регионального координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. На границе организовали усиление. Повышенный контроль будет на постах в поселках Аликоновка и Индустрия. В Предгорном районе такую же меру вводят в направлениях поселков Мирный и Элькуш.

- Это необходимые меры, так как ситуация с распространением инфекции на территории города остается напряженной, - сказал Курбатов.

Отметим, что Карачаево-Черкесская Республика остается последним регионом Северного Кавказа, где снятие режима самоизоляции остается на нулевом этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детский сад Ставрополя признали лучшим в России
На границе Ставрополья с Карачаево-Черкесией усилен контроль
Количество заболевших COVID-19 на Ставрополье выросло на 101 случай
В Ставрополе провели генеральная репетиция Парада Победы
На Ставрополье собрали самый большой урожай клубники
Путин заявил, что Дагестан может рассчитывать на поддержку всей страны в сложных ситуациях
На Ставрополье отремонтируют старейшую школу
На Ставрополье бухгалтер школы ответит за хищении 9 млн рублей
В Ставрополе проверяют готовность избирательных участков к приему посетителей
Жители Ставрополья смогут наблюдать солнечное затмение 21 июня
На Ставрополье на одного больного Covid-19 приходится 8 специально подготовленных медработников
Над Ставрополем пролетели военные вертолёты
Ставрополье присоединится к всероссийской минуте молчания
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 82
На Ставрополье 584 пациента с Covid-19 получают лечение в стационаре
На Ставрополье запустят первый в крае фонтан-струю
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 93 человека
В Ставрополе первым вице-мэром стал Дмитрий Семенов
На Ставрополье за получение взятки задержан начальник отдела ГИБДД
На Ставрополье люди старше 60 лет смогут проголосовать по отдельному графику
В Ставрополе появится уникальная вертолетная площадка