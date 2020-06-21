На границе Ставрополья с Карачаево-Черкесией усилен контроль

21 Июнь 2020 2020-06-21T12:14:02+03:00

Это касается только территории около Кисловодска

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На границе Ставрополья с Карачаево-Черкесией около Кисловодска усилили контроль. Теперь сотрудники полиции и казаки будут тщательней проверять прибывающих со стороны КЧР на территорию города. Об этом сообщил мэр Александр Курбатов.

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По его словам, соответствующее поручение дал Владимир Владимиров и представители регионального координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. На границе организовали усиление. Повышенный контроль будет на постах в поселках Аликоновка и Индустрия. В Предгорном районе такую же меру вводят в направлениях поселков Мирный и Элькуш.

- Это необходимые меры, так как ситуация с распространением инфекции на территории города остается напряженной, - сказал Курбатов.

Отметим, что Карачаево-Черкесская Республика остается последним регионом Северного Кавказа, где снятие режима самоизоляции остается на нулевом этапе.

ИСТОЧНИК KP.RU