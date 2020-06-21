Детский сад Ставрополя признали лучшим в России
Детский сад Ставрополя стал победителем во всероссийском конкурсе. "Журавушка" признали "Детским садом 2020 года". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Учреждения судили по большому числу критериев. Среди жюри были представители Федерального экспертного совета системы образования.
- В числе прочего учитываются соответствие общей концепции оценки качества дошкольного образования, учет рекомендаций Минпросвещения России, международного опыта и практики российских исследований, - сказано в сообщении.
В мероприятии участвовали больше 72 тысяч дошкольных организаций. Учредители конкурса отметили 500 лучших учреждений. Работа по выявлению победителей вели с 1 октября 2019 года по 19 февраля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU