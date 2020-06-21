2020-06-21T11:19:03+03:00
Общество

Детский сад Ставрополя признали лучшим в России

"Журавушка" победил во всероссийском конкурсе с 72 тысячами участниками
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Изменить размер текста:

Детский сад Ставрополя стал победителем во всероссийском конкурсе. "Журавушка" признали "Детским садом 2020 года". Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Учреждения судили по большому числу критериев. Среди жюри были представители Федерального экспертного совета системы образования.

- В числе прочего учитываются соответствие общей концепции оценки качества дошкольного образования, учет рекомендаций Минпросвещения России, международного опыта и практики российских исследований, - сказано в сообщении.

В мероприятии участвовали больше 72 тысяч дошкольных организаций. Учредители конкурса отметили 500 лучших учреждений. Работа по выявлению победителей вели с 1 октября 2019 года по 19 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Детский сад Ставрополя признали лучшим в России
На границе Ставрополья с Карачаево-Черкесией усилен контроль
Количество заболевших COVID-19 на Ставрополье выросло на 101 случай
В Ставрополе провели генеральная репетиция Парада Победы
На Ставрополье собрали самый большой урожай клубники
Путин заявил, что Дагестан может рассчитывать на поддержку всей страны в сложных ситуациях
На Ставрополье отремонтируют старейшую школу
На Ставрополье бухгалтер школы ответит за хищении 9 млн рублей
В Ставрополе проверяют готовность избирательных участков к приему посетителей
Жители Ставрополья смогут наблюдать солнечное затмение 21 июня
На Ставрополье на одного больного Covid-19 приходится 8 специально подготовленных медработников
Над Ставрополем пролетели военные вертолёты
Ставрополье присоединится к всероссийской минуте молчания
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 82
На Ставрополье 584 пациента с Covid-19 получают лечение в стационаре
На Ставрополье запустят первый в крае фонтан-струю
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 93 человека
В Ставрополе первым вице-мэром стал Дмитрий Семенов
На Ставрополье за получение взятки задержан начальник отдела ГИБДД
На Ставрополье люди старше 60 лет смогут проголосовать по отдельному графику
В Ставрополе появится уникальная вертолетная площадка