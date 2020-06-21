2020-06-21T13:16:49+03:00
Общество

Пару улиц Пятигорска закрыли на две недели

Об этом предупреждает местная администрация
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Пятигорске объявили о закрытии нескольких улиц. На этих территориях будут трудиться рабочие. За две недели они должны реконструировать газопровод и заменить теплотрассу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 22 июня в районе улицы Войкова начнут реконструкцию распределительного газопровода. Из-за этого перекроют движение от перекрестка с улицей Садовой до пересечения с улицей Почтовой. Закончат работу 5 июля, после девяти вечера.

23 июня станут менять участок теплотрассы на Университетской. Улицу перекроют от перекрестка с проспектом Горького до пересечения с улицей Прогонной. Работы продолжатся до девяти вечера 7 июля.

Администрация Пятигорска призывает горожан и гостей быть внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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