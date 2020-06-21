Часть Ставрополя на ночь оставят без воды
В Ставрополе квартал отрежут от водоснабжения. Работы по замене труб и запорной арматуры пройду на станции подкачки воды по улице Маршала Жукова. Об этом сообщил представитель городского "Водоканала".
Воду отключат в 23 часа и вернут в пять утра. Без воды будут четыре дома.
- Для сокращения возможных неудобств работы проводятся в ночное время. Под временное отключение водоснабжения попадут многоквартирные дома по улицам Маршала Жукова (№ 30, 42), Ленина (№288) и Мира (№311), - сказано в сообщении.
Работы плановые. "Водоканал" приносит жильцам домов извинения за неудобства.
- Капитальный ремонт, обновление сетей, замена устаревших коммуникаций, ремонт оборудования производятся с целью повышения качества и надежности водоснабжения, - напоминают в "Водоканале".
ИСТОЧНИК KP.RU