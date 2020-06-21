Часть Ставрополя на ночь оставят без воды

21 Июнь 2020 2020-06-21T16:33:45+03:00

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В Ставрополе квартал отрежут от водоснабжения. Работы по замене труб и запорной арматуры пройду на станции подкачки воды по улице Маршала Жукова. Об этом сообщил представитель городского "Водоканала".

Воду отключат в 23 часа и вернут в пять утра. Без воды будут четыре дома.

- Для сокращения возможных неудобств работы проводятся в ночное время. Под временное отключение водоснабжения попадут многоквартирные дома по улицам Маршала Жукова (№ 30, 42), Ленина (№288) и Мира (№311), - сказано в сообщении.

Работы плановые. "Водоканал" приносит жильцам домов извинения за неудобства.

- Капитальный ремонт, обновление сетей, замена устаревших коммуникаций, ремонт оборудования производятся с целью повышения качества и надежности водоснабжения, - напоминают в "Водоканале".

ИСТОЧНИК KP.RU