Полиция Ставрополья ищет водителя, прокатившего на крыше пассажиров

21 Июнь 2020 2020-06-21T17:33:36+03:00

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Пользователей социальных сетей шокировал ролик из Ессентуков. На кадрах водитель "двенадцатой" пытался перевести двух пассажиров на крыше, но они не удержались. Человек за рулем резко повернул. Падение девушки встревожило соцсети.

Парень скидывает пассажиров с крыши.Видео: соцсети

На ситуацию отреагировали сотрудники МВД по Ставрополью. Сейчас полицейские ищут машину и ее владельца. Водитель нарушил правила дорожного движения и создал аварийную ситуацию.

Нарушителю грозит административное наказание.

- По факту нарушения правил перевозки пассажиров возбуждено административное расследование, по результатам которого водитель транспортного средства будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - сказано в сообщении МВД по Ставрополью.

Проводится комплекс мероприятий, чтобы установить личности водителя и пассажиров. Пока не известно, получил кто-то в ходе инцидента травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU