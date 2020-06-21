2020-06-21T18:32:35+03:00
Общество

Жители Ставрополья построят памятник "Дети войны" за свой счет

Сбор средств еще не окончили
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье появится новый памятник "Дети войны". С инициативой выступили жители Арзгирского района. Деньги на монумент дали сами арзгирцы, сообщает управление по информационной политике Правительства Ставрополья.

- Каждый сможет внести посильную лепту во всенародное дело, ведь нет ни одной семьи, которую бы не коснулась война. Сбор средств еще не окончен, - сказано в сообщении.

Место для памятника определили. Это будет площадь Победы Арзгира.

Местные жители уже выбрали проект монумента. Всего было четыре варианта. Сейчас идет изготовление памятника.

Напомним, Ставрополье стало одним из первых регионов России, где за детьми войны на законодательном уровне закрепили социальные льготы. В 2020 году выплаты в 5 тысяч рублей получили 155 тысяч представителей этой общественной категории, сообщает министерство труда и социальной защиты населения края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Ставрополья построят памятник "Дети войны" за свой счет
Полиция Ставрополья ищет водителя, прокатившего на крыше пассажиров
Часть Ставрополя на ночь оставят без воды
Рамзан Кадыров сдал тест на антитела вместе с чеченскими кавээнщиками
Пару улиц Пятигорска закрыли на две недели
Детский сад Ставрополя признали лучшим в России
На границе Ставрополья с Карачаево-Черкесией усилен контроль
Количество заболевших COVID-19 на Ставрополье выросло на 101 случай
В Ставрополе провели генеральная репетиция Парада Победы
На Ставрополье собрали самый большой урожай клубники
Путин заявил, что Дагестан может рассчитывать на поддержку всей страны в сложных ситуациях
На Ставрополье отремонтируют старейшую школу
На Ставрополье бухгалтер школы ответит за хищении 9 млн рублей
В Ставрополе проверяют готовность избирательных участков к приему посетителей
Жители Ставрополья смогут наблюдать солнечное затмение 21 июня
На Ставрополье на одного больного Covid-19 приходится 8 специально подготовленных медработников
Над Ставрополем пролетели военные вертолёты
Ставрополье присоединится к всероссийской минуте молчания
На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 82
На Ставрополье 584 пациента с Covid-19 получают лечение в стационаре
На Ставрополье запустят первый в крае фонтан-струю
На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 93 человека
В Ставрополе первым вице-мэром стал Дмитрий Семенов
На Ставрополье за получение взятки задержан начальник отдела ГИБДД
На Ставрополье люди старше 60 лет смогут проголосовать по отдельному графику
В Ставрополе появится уникальная вертолетная площадка