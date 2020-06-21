Жители Ставрополья построят памятник "Дети войны" за свой счет

21 Июнь 2020 2020-06-21T18:32:35+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье появится новый памятник "Дети войны". С инициативой выступили жители Арзгирского района. Деньги на монумент дали сами арзгирцы, сообщает управление по информационной политике Правительства Ставрополья.

- Каждый сможет внести посильную лепту во всенародное дело, ведь нет ни одной семьи, которую бы не коснулась война. Сбор средств еще не окончен, - сказано в сообщении.

Место для памятника определили. Это будет площадь Победы Арзгира.

Местные жители уже выбрали проект монумента. Всего было четыре варианта. Сейчас идет изготовление памятника.

Напомним, Ставрополье стало одним из первых регионов России, где за детьми войны на законодательном уровне закрепили социальные льготы. В 2020 году выплаты в 5 тысяч рублей получили 155 тысяч представителей этой общественной категории, сообщает министерство труда и социальной защиты населения края.

ИСТОЧНИК KP.RU