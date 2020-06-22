2020-06-22T08:43:26+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 102 человека

Всего в регионе скончались 85 пациентов
Ася АСРЯН@asya1693
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За сутки скончались еще два пациентаЗа сутки скончались еще два пациентаФото: Александр АБРАМОВ
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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 102 человека. Еще двое скончались. Об этом сообщил глава региона сегодня, 22 июня. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Так, в нашем крае число заболевших достигло 4451. Всего выздоровели -2409. Умерли - 85 человек. Из хороших новостей - за прошедший день болезнь сумели победить еще 27 ставропольцев.

Вместе с тем, прирост новых случаев заболевания пока сохраняется. Как отметил губернатор Ставрополья, сейчас особенно важно соблюдать все меры профилактики, чтобы не допускать новых очагов инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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