На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 102 человека
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 102 человека. Еще двое скончались. Об этом сообщил глава региона сегодня, 22 июня. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.
Так, в нашем крае число заболевших достигло 4451. Всего выздоровели -2409. Умерли - 85 человек. Из хороших новостей - за прошедший день болезнь сумели победить еще 27 ставропольцев.
Вместе с тем, прирост новых случаев заболевания пока сохраняется. Как отметил губернатор Ставрополья, сейчас особенно важно соблюдать все меры профилактики, чтобы не допускать новых очагов инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»