22 Июнь 2020 2020-06-22T08:43:26+03:00

За сутки скончались еще два пациента Фото: Александр АБРАМОВ

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На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 102 человека. Еще двое скончались. Об этом сообщил глава региона сегодня, 22 июня. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Так, в нашем крае число заболевших достигло 4451. Всего выздоровели -2409. Умерли - 85 человек. Из хороших новостей - за прошедший день болезнь сумели победить еще 27 ставропольцев.

Вместе с тем, прирост новых случаев заболевания пока сохраняется. Как отметил губернатор Ставрополья, сейчас особенно важно соблюдать все меры профилактики, чтобы не допускать новых очагов инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU