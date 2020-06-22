Ливень за час затопил и обесточил Невинномысск
В Невинномысске в воскресенье полил ливень. За час в городе выпала половина месячной норме осадков. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
- В засушливый месяц выпадает 10-15 мм осадков в месяц. В дождливый месяц выпадает до 80 мм осадков. За несколько суток 46 мм, полмесячной нормы. За период с 16:00 до 17:00 выпало 18 мм осадков. При выпадении 30 мм осадков в час объявляется ЧС, - объяснил мэр Михаил Миненков.
Непогода затопила две подстанции, возникли проблемы со светом. Электрики оперативно устранили неполадки. Сейчас службы ЖКХ и ЧС очищают ливневую канализацию. Миненков призвал жителей Невинномысска не забывать про правила безопасности на дорогах и тротуаре.
По прогнозам, непогода продолжится. Жителям Ставрополья надо быть внимательными.
ИСТОЧНИК KP.RU