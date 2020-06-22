Ливень за час затопил и обесточил Невинномысск

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:35:49+03:00

За это время выпала половина месячных осадков

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В Невинномысске в воскресенье полил ливень. За час в городе выпала половина месячной норме осадков. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

- В засушливый месяц выпадает 10-15 мм осадков в месяц. В дождливый месяц выпадает до 80 мм осадков. За несколько суток 46 мм, полмесячной нормы. За период с 16:00 до 17:00 выпало 18 мм осадков. При выпадении 30 мм осадков в час объявляется ЧС, - объяснил мэр Михаил Миненков.

Непогода затопила две подстанции, возникли проблемы со светом. Электрики оперативно устранили неполадки. Сейчас службы ЖКХ и ЧС очищают ливневую канализацию. Миненков призвал жителей Невинномысска не забывать про правила безопасности на дорогах и тротуаре.

По прогнозам, непогода продолжится. Жителям Ставрополья надо быть внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU