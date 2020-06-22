2020-06-22T10:46:46+03:00
Общество

В Ставрополе зажгли сотни свечей Памяти

На входе на мемориал волонтеры помогали горожанам обрабатывать санитайзерами руки, раздавали маски
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации краевого центраФото: пресс-служба администрации краевого центра
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Общенациональная акция «Свеча памяти» прошла в Ставрополе накануне. Так, каждый год жители краевого центра собираются у Вечного огня и зажигают свечи памяти.

Правда, нынешняя эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в проведение акции.

Фото: пресс-служба администрации краевого центра

Фото: пресс-служба администрации краевого центра

Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, в мероприятии поучаствовали десятки людей.

На входе на мемориал волонтеры помогали горожанам обрабатывать санитайзерами руки, раздавали маски. Каждый желающий мог получить георгиевские ленточки и свечи.

И именно из свечей на подножии монумента участники выложили слово «Помним!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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