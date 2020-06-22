В Ставрополе зажгли сотни свечей Памяти
Общенациональная акция «Свеча памяти» прошла в Ставрополе накануне. Так, каждый год жители краевого центра собираются у Вечного огня и зажигают свечи памяти.
Правда, нынешняя эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в проведение акции.
Фото: пресс-служба администрации краевого центра
Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, в мероприятии поучаствовали десятки людей.
На входе на мемориал волонтеры помогали горожанам обрабатывать санитайзерами руки, раздавали маски. Каждый желающий мог получить георгиевские ленточки и свечи.
И именно из свечей на подножии монумента участники выложили слово «Помним!».
ИСТОЧНИК KP.RU