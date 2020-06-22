2020-06-22T10:24:08+03:00
Общество

На Ставрополье муж ответит за убийство жены

Против 39-летнего ставропольца возбудили уголовное дело по статье: «Убийство»
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба СКР России по СтавропольюФото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Инцидент произошел 26 июля 2019 года в Нефтекумске. Там между местным жителей и его супругой произошла ссора на бытовой почве.

Во время конфликта мужчина ножом ударил потерпевшую в шею. После этого он повез ее в больницу, но по дороге женщина скончалась.

Против 39-летнего ставропольца возбудили уголовное дело по статье: «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по краю.

С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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