На Ставрополье муж ответит за убийство жены
Против 39-летнего ставропольца возбудили уголовное дело по статье: «Убийство»
Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
Изменить размер текста:
Инцидент произошел 26 июля 2019 года в Нефтекумске. Там между местным жителей и его супругой произошла ссора на бытовой почве.
Во время конфликта мужчина ножом ударил потерпевшую в шею. После этого он повез ее в больницу, но по дороге женщина скончалась.
Против 39-летнего ставропольца возбудили уголовное дело по статье: «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по краю.
С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU