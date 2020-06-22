На Ставрополье рабочий фермы поджег тюки с сеном из-за неприязни к хозяину

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:56:25+03:00

Против него возбудили уголовное дело по статьям «Умышленные уничтожение или повреждение имущества»

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Хозяин фермы, находящейся возле села Лиман обратился в правоохранительные органы. Он рассказал, что в результате пожара сгорело около двух тысяч тюков сломы и сена. Ущерб составил около двухсот тысяч рублей.

Выяснилось, что поджог совершил разнорабочий соседней фермы – 48-летний ранее судимый житель Хабаровского края.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Там он пояснил, что, испытывая неприязнь к хозяину фермы, поджег тюки сена и соломы зажигалкой.

Против него возбудили уголовное дело по статьям «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU