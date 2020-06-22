2020-06-22T09:56:25+03:00
Происшествия

На Ставрополье рабочий фермы поджег тюки с сеном из-за неприязни к хозяину

Против него возбудили уголовное дело по статьям «Умышленные уничтожение или повреждение имущества»
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Изменить размер текста:

Хозяин фермы, находящейся возле села Лиман обратился в правоохранительные органы. Он рассказал, что в результате пожара сгорело около двух тысяч тюков сломы и сена. Ущерб составил около двухсот тысяч рублей.

Выяснилось, что поджог совершил разнорабочий соседней фермы – 48-летний ранее судимый житель Хабаровского края.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Там он пояснил, что, испытывая неприязнь к хозяину фермы, поджег тюки сена и соломы зажигалкой.

Против него возбудили уголовное дело по статьям «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье организаторов голосования протестируют на коронавирус
Мошенница сделала состояние на детском доме в Железноводске
На Ставрополье от коронавируса скончались 85 человек
На Ставрополье мужчина 6 лет незаконно получал пенсию по инвалидности
На Ставрополье молодой водитель сбил насмерть пешехода
На Ставрополье рабочий фермы поджег тюки с сеном из-за неприязни к хозяину
На Ставрополье муж ответит за убийство жены
В Ставрополе зажгли сотни свечей Памяти
Ливень за час затопил и обесточил Невинномысск
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 102 человека
Жители Ставрополья построят памятник "Дети войны" за свой счет
Полиция Ставрополья ищет водителя, прокатившего на крыше пассажиров
Часть Ставрополя на ночь оставят без воды
Рамзан Кадыров сдал тест на антитела вместе с чеченскими кавээнщиками
Пару улиц Пятигорска закрыли на две недели
Детский сад Ставрополя признали лучшим в России