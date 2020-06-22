2020-06-22T10:09:05+03:00
Происшествия

На Ставрополье молодой водитель сбил насмерть пешехода

Пострадавший переходил дорогу вне пешеходного перехода
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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Инцидент произошел 21 июня, в 21:40 минут, на автодороге «Светлоград – Летняя Ставка – Кучерла» Петровского городского округа.

Там 27-летний водитель «Приоры» сбил мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.

В результате аварии ставрополец получил травмы. Медики доставили его в Петровскую районную больницу, где он скончался в реанимации.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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