На Ставрополье молодой водитель сбил насмерть пешехода
Пострадавший переходил дорогу вне пешеходного перехода
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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Инцидент произошел 21 июня, в 21:40 минут, на автодороге «Светлоград – Летняя Ставка – Кучерла» Петровского городского округа.
Там 27-летний водитель «Приоры» сбил мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода.
В результате аварии ставрополец получил травмы. Медики доставили его в Петровскую районную больницу, где он скончался в реанимации.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU