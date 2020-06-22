На Ставрополье мужчина 6 лет незаконно получал пенсию по инвалидности

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:15:49+03:00

Мужчине выдали фиктивную справку, на основании которой он более 6 лет получал пенсию по инвалидности Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Липовую справку он купил за 140 тысяч рублей

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60-летний житель поселка Водного Апанасенковского района подозревается в даче взятки за совершение заведомо незаконных действий. Об этом информирует пресс-служба СКР России по Ставрополью.

По данным ведомства, в 2011 году подозреваемый передал своему знакомому 140 тысяч рублей, которые предназначались в качестве взятки сотруднику филиала № 1 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю».

После этого его признали инвалидом без прохождения обязательной медико-социальной экспертизы.

Мужчине выдали фиктивную справку, на основании которой он более 6 лет получал пенсию по инвалидности.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU