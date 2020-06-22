2020-06-22T10:15:49+03:00
Общество

На Ставрополье мужчина 6 лет незаконно получал пенсию по инвалидности

Липовую справку он купил за 140 тысяч рублей
Ася АСРЯН@asya1693
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Мужчине выдали фиктивную справку, на основании которой он более 6 лет получал пенсию по инвалидностиМужчине выдали фиктивную справку, на основании которой он более 6 лет получал пенсию по инвалидностиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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60-летний житель поселка Водного Апанасенковского района подозревается в даче взятки за совершение заведомо незаконных действий. Об этом информирует пресс-служба СКР России по Ставрополью.

По данным ведомства, в 2011 году подозреваемый передал своему знакомому 140 тысяч рублей, которые предназначались в качестве взятки сотруднику филиала № 1 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю».

После этого его признали инвалидом без прохождения обязательной медико-социальной экспертизы.

Мужчине выдали фиктивную справку, на основании которой он более 6 лет получал пенсию по инвалидности.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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