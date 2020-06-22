Мошенница сделала состояние на детском доме в Железноводске

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:43:02+03:00

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На Ставрополье наказали Наталью Ершову. Суд доказал причастность женщины к мошенническим схемам с детским садом в Железноводске. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по краю.

Пока Ершова работала главным бухгалтером в "Детском доме №10" Железноводска, она незаконно начисляла на карты уволенных сотрудников зарплату. Они находились в ее пользовании. Впоследствии женщина забирала эти деньги себе. Отмечается, что заработную плату платили из бюджета Ставрополья. За все время главный бухгалтер украла больше трех миллионов рублей.

В апреле 2017 года Ершову задержали. Против нее возбудили уголовное дело по четвертой части 159 статьи УК РФ.

Промышленный районный суд Ставрополя в июне 2020 года приговорил женщину к четырем годам условно. Также ей предстоит выплатить в пользу бюджета края почти 3,7 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU