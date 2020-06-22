2020-06-22T12:42:49+03:00
Общество

На Ставрополье в канун Дня памяти и скорби открыт памятник победителям

В основе композиции – взлетающие в небо журавли
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья Владимира ВладимироваФото: Инстаграм губернатора Ставрополья Владимира Владимирова
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В селе Николо-Александровском Левокумского района открыли монумент, посвященный землякам, защищавшим Родину в годы ВОВ.

21 июня, в День памяти и скорби, прошла масштабная акция у подножия монумента, собравшая многих жителей села.

Автор проекта памятника - молодой ставропольский скульптор Иван Кисличенко. В основе композиции – взлетающие в небо журавли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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