На Ставрополье в канун Дня памяти и скорби открыт памятник победителям
В основе композиции – взлетающие в небо журавли
Фото: Инстаграм губернатора Ставрополья Владимира Владимирова
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В селе Николо-Александровском Левокумского района открыли монумент, посвященный землякам, защищавшим Родину в годы ВОВ.
21 июня, в День памяти и скорби, прошла масштабная акция у подножия монумента, собравшая многих жителей села.
Автор проекта памятника - молодой ставропольский скульптор Иван Кисличенко. В основе композиции – взлетающие в небо журавли.
ИСТОЧНИК KP.RU