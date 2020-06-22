22 Июнь 2020 2020-06-22T11:28:50+03:00

В центре внимания - места, где высока вероятность совершения ДТП с тяжкими последствиями по причине превышенного скоростного режима

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На Ставрополье 22 по 28 июня пройдет операция «Скорость». Автоинспекторы будут применять мобильные (ручные) средства измерения скоростного режима типа «Бинар». Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Контроль за соблюдением скоростного режима проведут на протяженных прямых участках дорог федерального и регионального значения. А также на автодорогах с двумя полосами движения в одном направлении.

Иначе говоря, в тех местах, где высока вероятность совершения ДТП с тяжкими последствиями по причине превышенного скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU