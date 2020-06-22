На Ставрополье 22 по 28 июня пройдет операция «Скорость»
На Ставрополье 22 по 28 июня пройдет операция «Скорость». Автоинспекторы будут применять мобильные (ручные) средства измерения скоростного режима типа «Бинар». Об этом информирует пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Контроль за соблюдением скоростного режима проведут на протяженных прямых участках дорог федерального и регионального значения. А также на автодорогах с двумя полосами движения в одном направлении.
Иначе говоря, в тех местах, где высока вероятность совершения ДТП с тяжкими последствиями по причине превышенного скоростного режима.
ИСТОЧНИК KP.RU