Счетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:47:51+03:00

Всего за 2016-2019 годы Корпорация развития Северного Кавказа направила на инвестпроекты только 3,4 миллиарда рублей из 12,4 миллиарда полученных Всего за 2016-2019 годы Корпорация развития Северного Кавказа направила на инвестпроекты только 3,4 миллиард

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Счетная выявила массовые нарушения во время проверки расходования Минкавказа средств федерального бюджета за прошлый год.

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Так, они привели к невыполнению 49 % целевых показателей госпрограммы развития СКФО. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего за 2016-2019 годы Корпорация развития Северного Кавказа направила на инвестпроекты только 3,4 миллиарда рублей из 12,4 миллиарда полученных.

Таким образом, Счетная палата признала деятельность организации неэффективной.

Напомним, министерство по делам Северного Кавказа упразднено в январе 2020 года, после формирования правительства Михаила Мишустина. Так, его функции передали Минэкономразвития.

ИСТОЧНИК KP.RU