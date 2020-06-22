2020-06-22T13:00:59+03:00
Общество

Новый SKODA RAPID доступен для приобретения в Минводах в ДЦ «СтрелаАвто»

Автомобиль выставлен в шоу-руме дилерского центра
Анна БОРИСОВА
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Новый автомобиль уже можно купить в Минводах.Новый автомобиль уже можно купить в Минводах.
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Новый автомобиль ŠKODA RAPID, совмещающий в себе практичность, экономичность и вместительность, выставлен в шоу-руме официального дилера ŠKODA в Минеральных Водах и доступен для продажи.

В ДЦ «СтрелаАвто» подчеркивают, что автомобиль полностью подготовлен к особенностям российской эксплуатации. У него усиленная подвеска, дорожный просвет 170 мм и аккумулятор усиленной емкости, который может справиться с нагрузками при запуске двигателя на морозе.

В бачок стеклоомывателя сразу уместится содержимое пятилитровой канистры, и ее можно выкинуть, а не возить с собой «на донышке» - мелочь, но удобно. ŠKODA RAPID экономичен в эксплуатации - автомобиль с самым мощным, 125-сильным, двигателем и автоматической коробкой передач на трассе расходует всего 4,4 л на 100 км.

На полном баке (он немаленький - 55 л) можно доехать из Минеральных Вод до Пензы или от Ставрополя до Тулы. Это довольно компактный и при этом вместительный, хорошо оснащенный автомобиль, к тому же, доступный по цене. Отлично подходит для семьи: рассчитан на 5 мест (в заднем ряду - удобный третий подголовник), имеет вместительный багажник.

В багажнике правильной прямоугольной формы и объемом 530 л можно возить хоть детскую коляску, хоть чемоданы для путешествия или урожай с дачи. При этом выглядит автомобиль как солидный седан, что, безусловно, порадует автовладельца.

Буквально месяц назад «СтрелаАвто» провела онлайн-презентацию ŠKODA RAPID, рассказав обо всех его плюсах и особенностях. И уже скоро можно будет записаться на его тест-драйв и оценить, насколько хорош новый автомобиль.

Официальный дилер ŠKODA в Минеральных Водах «СтрелаАвто»: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 «Кавказ», здание 1, строение 1 Тел. +7 (87922) 65353 www.strela-avto.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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