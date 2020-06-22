22 Июнь 2020 2020-06-22T13:19:32+03:00

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На Ставрополье раздадут более 3500 красных гвоздик в рамках всероссийской оффлайн акции. Любой желающий может внести пожертвование и получить значок красной гвоздики - всенародный символ памяти павших героев и благодарности, ныне живущим ветеранам ВОВ.

Как на Ставрополье проведут День памяти и скорби 00:00 00:00

Пожертвования предназначены для оказания помощи ветеранам. Так, акцию проведут в 12 районах региона.

Напомним, что в режиме онлайн с 15 июня акция «Красная гвоздика» продолжается на информационных ресурсах в социальных сетях(https://vk.com/kdm26, https://vk.com/stavropol.zapobedu,https://www.instagram.com/stavkdm/?hl=ru,https://www.instagram.com/vsezapobedu_stav/?hl=ru) и на портале «Молодежь Ставрополья».

Каждому кто перейдет по ссылке (https://pamyatpokoleniy.ru/certif/?utm_source=volonte )и пожертвует более 50 рублей на электронную почту придет сертификат со словами благодарности за поддержку акции.

ИСТОЧНИК KP.RU