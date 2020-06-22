На Ставрополье ищут исчезнувшего мужчину с шрамом на груди
Следователи со Ставрополья ищут безвестно исчезнувшего Андрея Закирова. 42-летний мужчина вышел из дома и пропал. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по краю.
Андрей живет в Зеленокумске. О его местонахождении ничего не известно с 22 мая.
На вид мужчине 40-45 лет. Его рост - 180 сантиметров, телосложение худощавое. Коротко стриженный, темно-русый. Глаза серо-голубые. На груди шрам от ожога. В момент пропажи, предположительно, был одет в черные спортивные штаны с серыми лампасами, в зеленую майку и черные резиновые тапочки.
Закиров Андрей Тахирович, 26.11.1977 года рождения. Фото: СКР по СК
Если вам что-то известно о судьбе Закирова - сообщите по номерам: 8(865-52) 6-11-01, или 02 (102). Либо обратитесь в следственный отдел в Зеленокумске на площади Ленина, 42.
ИСТОЧНИК KP.RU