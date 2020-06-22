На Ставрополье наладят выпуск аэрозольных баллонов с тиснением

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:29:21+03:00

Это позволит защитить продукцию от подделок

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Производство нового типа емкостей планирует наладить невинномысское предприятие ООО «Линар» - один из крупнейших производителей жестяных аэрозольных баллонов в России.

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Тара востребована в производстве аэрозольной продукции премиум-класса, поскольку обеспечивает более высокую степень защиты от подделок. Для этих целей планируется приобрести высокопроизводительное оборудование.

- Сейчас предприятие способно ежедневно выпускать более 300 тысяч аэрозольных баллонов. Установка нового оборудования обеспечит прирост объемов производства на 10 процентов уже на первоначальном этапе. В дальнейшем эти показатели могут быть увеличены в зависимости от спроса, - отметил министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Шульженко.

Благодаря технологическому оснащению «Линар» может производить 20 видов аэрозольных баллонов разного объема для косметической, строительной и химической продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU