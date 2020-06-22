Следователи выясняют, почему в Керчи во время заправки взорвался автомобиль

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:21:37+03:00

Четыре человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии

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В Керчи во время заправки взорвался автомобиль. Как уточняет «КП-Крым», все произошло ночью 21 июня по адресу улица Горького, 3.

20-летняя девушка решила заправить свой автомобиль ВАЗ 21099 газовой смесью, но баллон взорвался. К счастью, без последующего горения.

В момент ЧП в салоне помимо водителя находились трое пассажиров. Все получили ожоги . В Минздраве уточнили, что девушка отказалась от госпитализации, ей амбулаторно оказали помощь в Керченской больнице №1. Остальных пострадавших санавиацией доставили в ожоговое отделение Симферопольской больницы скорой помощи №6. У одного пациента состояние тяжелое, но стабильное, у двух других - средней степени тяжести.

Следственный комитет уже начал проверку по факту взрыва автомобиля на заправке в Керчи. Свою проверку проводит и прокуратура, чтобы дать оценку соблюдению требований по эксплуатации оборудования на территории газонакопительной станции.

ИСТОЧНИК KP.RU