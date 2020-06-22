2020-06-22T19:05:45+03:00
Происшествия

В Ставрополе пятилетний мальчик выпал из окна 8 этажа и умер

При падении он задел находившуюся на улице 5-летнюю девочку, которая получила травму руки
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба СКР России по СтавропольюФото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
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Трагедия произошла сегодня, 22 июня в Ставрополе. В следственное управление СКР России по краю поступило сообщение о том, что из окна многоэтажного жилого дома выпал 5-летний мальчик.

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На место происшествия оперативно выехали следователи и следователи-криминалисты. Об этом информирует пресс-служба СКР России по Ставрополью.

По данным ведомства, ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна восьмого этажа своей квартиры.

При падении малыш задел находившуюся на улице 5-летнюю девочку, которая получила травму руки. Мальчик от полученных травм скончался на месте.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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