2020-06-22T20:58:41+03:00
Общество

В КЧР с 23 июня открываются магазины, парикмахерские, автосервисы

Регион переходит к к первому этапу снятия ограничительных мер
Ася АСРЯН@asya1693
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Коэффициент распространения коронавируса снижается, уже четвёртый день количество выписанных пациентов больше, чем госпитализированныхКоэффициент распространения коронавируса снижается, уже четвёртый день количество выписанных пациентов больше, чем госпитализированныхФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В КЧР с 23 июня открываются объекты торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв.м., парикмахерские, предприятия сферы бытовых услуг, стоматологии, автосервисы и автомойки, ремонтные мастерские, возобновляется работа межмуниципального пассажирского транспорта. Об этом сегодня, 22 июня заявил глава республики Рашид Темрезов.

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По его словам, эпидситуация в регионе не простая. Но уже сейчас можно с осторожностью говорить о тенденции к ее улучшению.

Коэффициент распространения коронавируса снижается, уже четвёртый день количество выписанных пациентов больше, чем госпитализированных. Снижается количество вызовов скорой помощи и врачей на дом.

–Мы выполняем методические рекомендации Роспотребнадзора по ключевым показателям – снижается коэффициент распространения COVID-19, сохраняется высокий охват населения тестированием и зарезервирован свободный коечный фонд. Это позволяет нам перейти к первому этапу снятия ограничительных мер при СТРОГОМ соблюдении всех установленных санитарно-эпидемиологических правил, – прокомментировал Темрезов. При этом он отметил, что все же большая часть ограничительных мер пока сохраняется. Например, в регионе до сих пор введен запрет массовых мероприятий, продолжает действовать масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В КЧР с 23 июня открываются магазины, парикмахерские, автосервисы
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