2020-06-23T08:20:19+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 90 человек

За прошедший день выздоровели 114 пациентов
Ася АСРЯН@asya1693
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров вновь попросил жителей региона соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасностиГубернатор Ставрополья Владимир Владимиров вновь попросил жителей региона соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасностиФото: Олег ЗОЛОТО
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В Ставропольском крае за прошедшие сутки коронавирусом заболели 90 человек. Об этом утром, 23 июня сообщил глава региона Владимир Владимиров. По его словам, ситуация постепенно выравнивается после недавнего всплеска.

Так, за минувший день количество выздоровевших пациентов вновь превысило количество зафиксированных случаев заболевания. Болезнь победили за сутки 114 пациентов. Всего в крае выздоровели 2523 жителя.

Умерших от коронавируса по-прежнему 85 человек. Всего заболевших в крае -4541.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров вновь попросил жителей региона соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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