На Ставрополье инвадид-колясочник добился асфальта на улице после письма губернатору
В Светлограде живет инвалид-колясочник Павел Трофимов. На его улице уже около 60 лет не было асфальта, есть только только грунтовая дорога. Павел успел сломать несколько инвалидных колясок на колдобинах. Приходилось молодому савропольцу и сражаться с местными чиновниками.
Борьба длилась несколько нет, а обещанный асфальт так и не появился. Павел решил обратиться обратился на прямую линию губернатора Владимира Владимирова.
Спустя несколько месяцев на улице показались грейдеры и тракторы. На улице не только постелили асфальт, но и заменили канализационные люки. Сейчас собираются сделать тротуар, информирует «Свое ТВ»
ИСТОЧНИК KP.RU